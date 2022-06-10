"Ириски" во время летнего трансферного окна устраивают серьезные кадровые пертурбации. Не обошлось без "следа" Виталия Миколенко.

Эвертон продлил контракт с голкипером Асмиром Беговичем на один год и предложил новое соглашение другому вратарю Энди Лонергану. Продолжаются переговоры еще с защитником Льюисом Гибсоном, сообщает официальный сайт ливерпульцев .

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Защитник Джонджо Кенни тоже получил предложение пролонгировать сотрудничество, но отклонил его. Англичанин провел в клубе 16 лет, играл на правом фланге обороны, но иногда его ставили на противоположную бровку, где сейчас успешно выступает Виталий Миколенко. В общем Кенни провел за первую команду "ирисок" 69 поединков.

Также, как сообщает The Athletic , Эвертон принял решение не продолжать сотрудничество с хавбеками Фабианом Делфом (41 матч в целом) и Гилфи Сигурдссоном (156) и форвардом Дженком Тосуном (61). Контракты этого трио истекают в конце июня. Все они имели очень мало игровой практики в прошлом сезоне.

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