На этот раз Виталий выставил на онлайн-аукцион свою игровую футболку Эвертона с автографами партнеров по команде, сообщает площадка Prozorro.

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Стартовая стоимость лота – 30 тысяч гривен, а повысить свою ставку можно минимум на 3000 грн. Заявки на участие принимаются до 25 мая, аукцион начнется 26-го в 14:00.

Все вырученные средства перечисляются на счет волонтерской организации Ukraine Alive 2022, помогающей ВСУ, Нацгвардии, Азову и переселенцам адресно.

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