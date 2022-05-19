Миколенко выставил на аукцион футболку Эвертона с автографами одноклубников
Защитник Эвертона Виталий Миколенко продолжает помогать украинской армии одержать победу над российскими оккупантами.
На этот раз Виталий выставил на онлайн-аукцион свою игровую футболку Эвертона с автографами партнеров по команде, сообщает площадка Prozorro.
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Стартовая стоимость лота – 30 тысяч гривен, а повысить свою ставку можно минимум на 3000 грн. Заявки на участие принимаются до 25 мая, аукцион начнется 26-го в 14:00.
Все вырученные средства перечисляются на счет волонтерской организации Ukraine Alive 2022, помогающей ВСУ, Нацгвардии, Азову и переселенцам адресно.
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