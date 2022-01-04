Миколенко высоко оценил своего преемника на левом фланге Динамо: "Это топовый защитник"
Защитник Эвертона Виталий Миколенко уверен, что Владислав Дубинчак справится с миссией заменить его в обороне на фланге.
"Конечно, он готов. Наверное, некорректно говорить мне о моем конкуренте в сборной Украины.
"Потом мы еще сфотографировались": Миколенко – о первом разговоре с Бенитесом
Я очень много с ним поиграл, когда был центральным защитником в юношеской команде. Считаю, что он – топовый защитник", – сказал Миколенко в интервью пресс-службе Динамо.
К слову, последние полтора сезона Владислав Дубинчак выступал на правах аренды в СК Днепр-1, но накануне киевляне объявили о его возвращении из-за трансфера Виталия Миколенко в Эвертон. С "ирисками" он подписал контракт до 2026 года.
Трансфер Миколенко в цифрах и фактах: третий самый дорогой из Динамо и 15-й для Эвертона, проекция в топ-4 АПЛ