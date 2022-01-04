Защитник Эвертона Виталий Миколенко уверен, что Владислав Дубинчак справится с миссией заменить его в обороне на фланге.

"Конечно, он готов. Наверное, некорректно говорить мне о моем конкуренте в сборной Украины.

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Я очень много с ним поиграл, когда был центральным защитником в юношеской команде. Считаю, что он – топовый защитник", – сказал Миколенко в интервью пресс-службе Динамо .

К слову, последние полтора сезона Владислав Дубинчак выступал на правах аренды в СК Днепр-1, но накануне киевляне объявили о его возвращении из-за трансфера Виталия Миколенко в Эвертон. С "ирисками" он подписал контракт до 2026 года.