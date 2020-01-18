Миколенко выиграл у Русина пари на тренировке Динамо – защитник получит необычную награду

Защитник Динамо Виталий Миколенко рассказал об интересном пари с форвардом киевлян Назарием Русиным.

"Мы с Назиком Русиным играли на счет, нужно было забить больше голов, и я выиграл у него десять шоколадок. Просто я более ответственно подошел к заданию.

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Конкуренция в команде? Мне кажется, это важно в любом виде спорта и в любой профессии. Чувствуется она в том, что если ты плохо выполнишь упражнение или плохо сыграешь, то есть человек, который может тебя заменить. Думаю, для тренера это очень важно", – поделился Миколенко в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, первый межсезонный сбор Динамо в Турции продлится до 28 января. Сразу после спарринга с Кайратом Динамо вернется в Киев, и игроки получат несколько дней отдыха. А со 2 февраля примет старт второй учебно-тренировочный сбор "бело-синих", который также пройдет в Турции и продлится до 16 февраля включительно.

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