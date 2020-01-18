toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - СЕВИЛЬЯ МАНЧЕСТЕР СИТИ - КРИСТАЛ ПЭЛАС ЭРЛИНГ ХОЛАНД

Миколенко выиграл у Русина пари на тренировке Динамо – защитник получит необычную награду

18 января 20:41 213 Читати українською
Миколенко выиграл у Русина пари на тренировке Динамо – защитник получит необычную награду
Виталий Миколенко / фото: ФК Динамо

Защитник Динамо Виталий Миколенко рассказал об интересном пари с форвардом киевлян Назарием Русиным.

"Мы с Назиком Русиным играли на счет, нужно было забить больше голов, и я выиграл у него десять шоколадок. Просто я более ответственно подошел к заданию.

Караваев рассказал о задачах Динамо на тренировочных сборах

Конкуренция в команде? Мне кажется, это важно в любом виде спорта и в любой профессии. Чувствуется она в том, что если ты плохо выполнишь упражнение или плохо сыграешь, то есть человек, который может тебя заменить. Думаю, для тренера это очень важно", – поделился Миколенко в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, первый межсезонный сбор Динамо в Турции продлится до 28 января. Сразу после спарринга с Кайратом Динамо вернется в Киев, и игроки получат несколько дней отдыха. А со 2 февраля примет старт второй учебно-тренировочный сбор "бело-синих", который также пройдет в Турции и продлится до 16 февраля включительно.

"Тему Динамо ми не підіймали ні разу": помічник Романа Григорчука – про Астану, комплімент Сульшера і зарубу з Лідсом

blog_ava
Динамо подписало бразильского юниора с украинскими корнями
18 января
1351
Теги
Зимние сборы Назарий Русин Назарий Русин Динамо Киев Динамо Киев Виталий Миколенко Виталий Миколенко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
час
:
21
мин
Ливерпуль
18:30
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук