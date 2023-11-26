Эвертон принимает Манчестер Юнайтед в матче 13-го тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Эвертон – Манчестер Юнайтед начинается в 18.30 по киевскому времени. Смотреть игру можно на платформе Setanta Sports, а также на канале Setanta Sports Ukraine. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн.

Виталий Миколенко находится в шикарной форме. Украинец отличился голами в двух предыдущих матчах Эвертона, потому ожидаемо сохраняет место в стартовом составе. В центре поля МЮ неожиданно выходит 18-летний дебютант Майну. Эвертон получил 10-очковый штраф и опустился на предпоследнее место АПЛ.

Стартовые составы команд

Эвертон: Пикфорд – Янг, Тарковски, Брентвейт, Миколенко – Харрисон, Гарнер, Гуйе, Макнил – Дукуре – Калверт-Льюин.

Запасные: Виргиния, Коулман, Кин, Годфри, Паттерсон, Хант, Доббин, Шермити, Данжумf.

Манчестер Юнайтед: Онана – Далот, Линделtф, Магуайр, Шоу – Мактоминай, Майну – Рашфорд, Фернандеш, Гарначо – Марсьяль.

Запасные: Байындыр, Уан-Биссака, Варан, Регилон, Амрабат, ван де Беек, Межбри, Пеллистри, Хьюгил.