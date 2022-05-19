Перенесенный матч 33-го тура АПЛ между Эвертоном и Кристал Пелас начнется в 21:45 по киевскому времени. Гости уже решили свои задачи и не имеют мотивации, а вот Эвертону сегодня нужна победа, чтобы уберечься от вылета.

Прямую видеотрансляцию матча Эвертон – Кристал Пелас смотрите по этой ссылке

Стартовые составы команд

Эвертон: Пикфорд – Ивоби, Коулман, Кин, Холгейт, Миколенко – Гордон, Дукуре, Гомеш, Ришарлисон – Калверт-Льюин.

Запасные: Бегович, Кенни, Аллан, Грей, Годфри, Дэвис, ван де Беек, Алли, Велч.

Кристал Пелас: Батленд – Клайн, Андерсен, Геи, Митчелл – Шлупп, Хьюз, Эзе – Айю, Матета, Заха.

Запасные: Гуаита, Уорд, Келли, Куяте, Галлахер, Миллиевич, Рак-Сакьи, Эдуар, Бентеке.

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