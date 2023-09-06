"Работа под руководством Сергея Реброва? С последними тренерами сборной было меньше тактики. Больше внимания стало на тактику и дисциплину. Каждый день я учусь чему-то новому. Все будет хорошо, если у нас будет дисциплина на поле, и мы будем знать наш план.

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Мое восстановление от травмы? Начало сезона оказалось для меня не самым лучшим. Было небольшое повреждение, но сейчас я уже в строю, поэтому я здесь. Чувствую, что нахожусь в хорошей функциональной готовности. Но о клубе сейчас не думаю – только о сборной", – поделился Миколенко в комментарии пресс-службе УАФ.

Добавим, что Виталий в этом сезоне провел лишь 75 минут в матче Кубка английской лиги, немало пропустив из-за повреждений.

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