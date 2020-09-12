"Сегодня самое главное было забить и победить. Не пропустили – уже хорошо, но в атаке не удалось реализовать свои моменты – отсюда и такой результат.

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У Десны также были моменты в первом тайме. И это не их заслуга, а из-за наших ошибок. Но, повторюсь, не повезло забить, хотя были хорошие предпосылки для гола.

Когда положительный результат, конечно, легче двигаться от игры к игре. Но, я думаю, сейчас перестроиться будет довольно легко, ведь нас ждет матч Лиги чемпионов", – цитирует Миколенко официальный сайт Динамо.

Напомним, в матче 2-го тура киевляне потеряли первые очки в новом сезоне, расписав на своем поле безголевую ничью в матче с черниговской Десной (0:0).

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