Миколенко выбрал игровой номер в Эвертоне на следующий сезон – украинец уже играл под ним в Динамо
Защитник Эвертона Виталий Миколенко пошел на небольшие изменения перед стартом сезона 2025/26.
Виталий Миколенко готовится вместе со своей командой к старту новой кампании. Как сообщает Everton FC News, украинец сменил игровой номер.
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В соцсетях появилась фотография, на которой заметно, что защитник теперь имеет 16 номер. Ранее Миколенко играл под 19-м в составе "ирисок". Номер 16 не новый для Виталия, под ним он выступает в сборной Украины, а также носил его в киевском Динамо.
Напомним, Миколенко присоединился к Эвертону в январе 2022 года. Всего за "ирисок" он отыграл в 122 матчах, в которых забил четыре гола и отдал три ассиста.
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