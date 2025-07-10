Виталий Миколенко готовится вместе со своей командой к старту новой кампании. Как сообщает Everton FC News, украинец сменил игровой номер.

Миколенко получил нового одноклубника за 31 млн евро

В соцсетях появилась фотография, на которой заметно, что защитник теперь имеет 16 номер. Ранее Миколенко играл под 19-м в составе "ирисок". Номер 16 не новый для Виталия, под ним он выступает в сборной Украины, а также носил его в киевском Динамо.

Напомним, Миколенко присоединился к Эвертону в январе 2022 года. Всего за "ирисок" он отыграл в 122 матчах, в которых забил четыре гола и отдал три ассиста.

Діогу Жота – особливий джокер Клоппа: хет-трик у ЛЧ, перфоманси з Арсеналом, останній гол за Ліверпуль на очах Миколенка