Совет директоров "ирисок" настаивает на немедленном увольнении Рафаэля Бенитеса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Дебют Миколенко в АПЛ в видеообзоре матча Норвич – Эвертон – 2:1

Последней каплей стало поражение от худшей команды чемпионата – Норвича (1:2). Эвертон набрал очко в последних 4 турах АПЛ и опережает зону вылета всего на 6 пунктов. Клуб не собирается дальше терпеть Бенитеса, но сначала нужно согласовать компенсацию и подыскать достойную замену.

Отметим, что именно испанский тренер был инициатором приглашения Виталия Миколенко на Гудисон. Бенитес "выкурил" основного левого защитника Люку Диня, на место которого и прибыл воспитанник Динамо.

Эвертон проиграл Норвичу: неровный дебют Миколенко в АПЛ – хорошие оценки, детская ошибка и начало атаки на шедевр