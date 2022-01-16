Миколенко вскоре получит нового тренера – Эвертон ищет замену Бенитесу, спровоцировавшему переезд украинца
Руководство Эвертона готово прибегнуть к радикальным изменениям, чтобы исправить слабые результаты.
Совет директоров "ирисок" настаивает на немедленном увольнении Рафаэля Бенитеса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Дебют Миколенко в АПЛ в видеообзоре матча Норвич – Эвертон – 2:1
Последней каплей стало поражение от худшей команды чемпионата – Норвича (1:2). Эвертон набрал очко в последних 4 турах АПЛ и опережает зону вылета всего на 6 пунктов. Клуб не собирается дальше терпеть Бенитеса, но сначала нужно согласовать компенсацию и подыскать достойную замену.
Отметим, что именно испанский тренер был инициатором приглашения Виталия Миколенко на Гудисон. Бенитес "выкурил" основного левого защитника Люку Диня, на место которого и прибыл воспитанник Динамо.
Эвертон проиграл Норвичу: неровный дебют Миколенко в АПЛ – хорошие оценки, детская ошибка и начало атаки на шедевр