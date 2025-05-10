"Мы были невероятно слабы в первой 30-минутке и так и не смогли с этим справиться. Я радовался, что счет был лишь 1-0, но в то же время для нас ничего не сломалось. Самым важным был удар Миколенко. Он вселил в нас надежду перед перерывом.

Миколенко забил первый гол в сезоне – видео красоты от украинского защитника Эвертона

Возможно, если бы мы пропустили еще один гол, то возникли бы большие проблемы. Но мы выдержали. Показали, что мы сплоченная команда, и игроки в конце выполнили действительно хорошую работу.

Бето отлично справился и совершенствуется. Если бы он был 19-летним нападающим, вы бы сказали: "Эй, ему еще есть куда расти, и он продолжит". Правда в том, что мы не смогли достаточно хорошо доставить мяч или забить больше, но Кино оформил действительно хороший гол головой", – цитирует Мойеса официальный сайт "ирисок".

Напомним, что Виталий Миколенко забил в компенсированное время к первому тайму, сравняв счет в матче. Это первый гол украинца в текущем сезоне за Эвертон.

Гол Миколенко помог переиграть Фулхэм, Ярмолюк одержал четвертую победу подряд, Аутсайдер АПЛ остановил Манчестер Сити