Защитник Эвертона Виталий Миколенко уже тренируется вместе с командой в общей группе.

Пресс-служба Эвертона обнародовала фотографии с тренировки, которая стала первой для новичка команды – Тайлера Диблинга.

Ванат все ближе, чтобы стать одноклубником Цыганкова и Крапивцова – есть прогресс в переговорах с Динамо, – журналист

Интересно, что вместе с другими игроками основной группы занимался Виталий Миколенко, который пропустил старт сезона из-за повреждения. О восстановлении украинского защитника пока официально не сообщали.

Напомним, что Миколенко травмировался в спарринге против Ромы перед началом сезона, поэтому еще не играл в официальных матчах Эвертона. "Ириски" же в первых 2-х турах АПЛ набрали 3 очка из 6-ти возможных, сначала проиграв Лидсу (0:1), а затем переиграв Брайтон (2:0).

Два ассиста Грилиша принесли Эвертону первую победу в сезоне, Кристал Пэлас расписал ничью с Ноттингемом