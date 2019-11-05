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Миколенко в шортах Цыганкова – курьез от Динамо на встрече игроков с фанатами

11:37 132 Читати українською
Миколенко в шортах Цыганкова – курьез от Динамо на встрече игроков с фанатами
Виталий Миколенко / ФК Динамо Киев

Вчера игроки киевского Динамо провели автограф-сессию для болельщиков в одном из магазинов спортивных товаров Киева.

На одном из фото Виталий Миколенко подписывает постер со своим изображением. На этом постере защитник "бело-синих" позирует в игровых трусах с номером 15, который в Динамо принадлежит вице-капитану команды Виктору Цыганкову. Этот казус заметил блогер Михаил Смоловой, который поделился им на своей странице в facebook.

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Напомним, что уже в четверг киевляне проведут очередной матч в Лиге Европы – Динамо сыграет на выезде против Копенгагена, с которым имеет равное количество очков.

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Виталий Миколенко Виталий Миколенко Виктор Цыганков Виктор Цыганков Динамо Киев Динамо Киев
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