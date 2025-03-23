В Англии высоко ценят защитника сборной Украины Виталия Миколенко и не представляют состав Эвертона без него.

На "ирисок" после международной паузы сразу ждет самый принципиальный матч против Ливерпуля. Сейчас у Эвертона серия из шести матчей без поражений, несмотря на то, что у Дэвида Мойеса были проблемы с травмами.

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Эксперты liverpoolecho попытались выбрать для "ирисок" оптимальный состав на игру с Ливерпулем. Если на некоторых позициях англичане прогнозируют изменения, то насчет Виталия Миколенко все единодушны – место украинца в старте.

Идеальный состав Эвертона:

Джо Томас: Пикфорд, Миколенко, Брантуэйт, Тарковски, О'Брайан, Гарнер, Гуйе, Ндиайе, Алькарас, Линдстрём, Бето;

Мэтт Джонс: Пикфорд, О'Брайан, Тарковски, Брантуэйт, Миколенко, Гарнер, Гуйе, Макнилл, Алькарас, Ндиайе; Бето;

Пол Уилок: Пикфорд, О'Брайан, Тарковски, Брантуэйт, Миколенко, Гарнер, Гуйе, Макнилл, Алькарас, Ндиайе; Бето.

Напомним, Эвертон сейчас находится на 15 месте в турнирной таблице АПЛ с 34 баллами. "Ириски" опережают зону вылета на 17 очков.

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