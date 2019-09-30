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Миколенко: В первом голе в ворота СК Днепр-1 наибольшая заслуга Цыганкова

09:14 7 Читати українською
Миколенко: В первом голе в ворота СК Днепр-1 наибольшая заслуга Цыганкова
Виталий Миколенко / ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Виталий Миколенко прокомментировал первый гол в ворота СК Днепр-1 (2:0) в матче 9 тура УПЛ.

30’ Беньямин Вербич
80’ Виктор Цыганков
 
30’ Беньямин Вербич
80’ Виктор Цыганков

"Комбинация супер, но я бы отметил Витю Цыганкова, он очень хорошо меня нашел, а моя задача была просто отдать на Вербича в пустые ворота.

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Непросто, но Витя нашел, думаю, это больше его заслуга, что забили", – сказал Миколенко программе Профутбол.

Киевское Динамо победило СК Днепр-1 в матче 9 тура УПЛ и набрало 17 очков. Столько же у черниговской Десны, но киевляне уступают по очным встречам.

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