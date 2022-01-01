Эвертон не жадничал для подписания защитника Динамо Виталия Миколенко.

Эвертон Заплатил Динамо за Миколенко 17 млн фунтов (около 20 млн евро), сообщает Dynamomania со ссылкой на журналиста Эндрю Тодоса.

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Сумма может возрасти до 20 млн фунтов в соответствии с успехами 22-летнего защитника в лагере "ирисок". Английский клуб будет выплачивать деньги киевлянам несколькими частям.

Напомним, Виталий подписал с Эвертоном контракт до лета 2026 года. После 17 туров АПЛ новый клуб Миколенко расположился на 15-й строчке.

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