Эвертон определился со стартовым составом на поединок 37 тура АПЛ против Брентфорда. Составы команд смотрите в этой новости на Футбол 24.

Фрэнк Лэмпард продолжил хорошую тенденцию, выставив Виталия Миколенко в стартовый состав в девятый раз подряд.

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Соперником Эвертона станет Брентфорд, уже решивший свои турнирные задачи. "Ирискам" необходимо добывать очки, чтобы обезопасить себя от вылета из АПЛ – команда Миколенко только на 2 очка опережает борющихся за выживание Бернли и Лидс.

Стартовый состав Эвертона: Пикфорд – Коулмэн, Холгейт, Брантвейт – Ивоби, Андре Гомеш, Дукуре, Миколенко – Гордон, Кэлверт-Льин, Ришарлисон.

Стартовый состав Брентфорда: Рая – Айер, Янссон, Соренсен, Генри – Йенсен, Норгорд, Эриксен – Мбеумо, Тони, Висса.

Отметим, что начало матча Эвертон – Брентфорд запланировано на 18:30 по киевскому времени.

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