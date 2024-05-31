"Я провел разминку с командой и было немного работы с мячом. Слава Богу, все идет по плану.

Ребров озвучил главную задачу сборной Украины перед стартом на Евро-2024

Наш медицинский штаб сказал, что динамика положительная, очень рад этому. Надеюсь, что в ближайшее время я буду в основной группе.

Что пожелал мне Сергей Ребров в связи с днем рождения? Я не хочу говорить, что сказал тренер, но ничего особенного, пожелал здоровья – это самое важное в нашей профессии и вообще в жизни. Больше побед, не только на поле, но и за его пределами.

Как часто отмечаю день рождения в сборной? Пожалуй, процентов 60-70 я отмечал на сборах сборных, наверное с U-17 всегда отмечаю день рождения в сборной", – сказал Миколенко в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, в матче 29-го тура АПЛ против Ливерпуля Миколенко неудачно приземлился после верховой дуэли с Дарвином Нуньесом и на второй тайм уже не вышел. Украинец получил травму голеностопа, из-за которой пропустил остаток клубного сезона.

Сборная Украины провела первую тренировку на пути к Евро-2024 – две звезды занимались отдельно