"Как дела у Миколенко и Брентвейта и как проходит восстановление Паттерсона? Брентвейт готовится, но еще не в форме. Миколенко тоже не в форме, и Натан Паттерсон также. Так что эти трое не смогут выйти на поле.

Миколенко травмировался в матче с Ромой – спортивный врач предположил, какое повреждение получил украинец

Новичок команды Азну? Он сегодня впервые тренировался, поэтому посмотрим, как будет чувствовать себя", – приводит слова Мойеса официальный сайт Эвертона.

Напомним, "ириски" проведут следующий матч в АПЛ против Брайтона уже в воскресенье, 24 августа, начало в 16:00. К слову, Миколенко травмировался 9 августа в спарринге против Ромы, а ориентировочные сроки восстановления – 3-4 недели.

