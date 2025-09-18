Миколенко узнал свою роль на матч против Ливерпуля – Эвертон имеет две потери перед дерби
Защитник Эвертона Виталий Миколенко не сможет помочь партнерам в важном матче.
Виталий Миколенко не принимал участия в матче против Астон Виллы (0:0), поскольку до сих пор не залечил травму, которая не дала ему сыграть за сборную Украины в квалификации к ЧМ-2026.
Мойес рассказал о состоянии Миколенко: "Он говорил, что хочет помочь сборной Украины"
Как сообщает Дэйв Окоп, украинский защитник не сможет сыграть против Ливерпуля. В составе Эвертона также будет отсутствовать Джарред Брентвейт.
Напомним, что Ливерпуль сыграет с Эвертоном в субботу, 20 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени.
В этом сезоне Виталий Миколенко провел за "ирисок" лишь два матча – один в АПЛ и один в Кубке лиги.
Кевин дебютировал в АПЛ и приобщился к решающему голу, Вольтемаде принес Ньюкаслу первую победу, Эвертон сдержал Виллу