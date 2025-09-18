Виталий Миколенко не принимал участия в матче против Астон Виллы (0:0), поскольку до сих пор не залечил травму, которая не дала ему сыграть за сборную Украины в квалификации к ЧМ-2026.

Мойес рассказал о состоянии Миколенко: "Он говорил, что хочет помочь сборной Украины"

Как сообщает Дэйв Окоп, украинский защитник не сможет сыграть против Ливерпуля. В составе Эвертона также будет отсутствовать Джарред Брентвейт.

Напомним, что Ливерпуль сыграет с Эвертоном в субботу, 20 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

В этом сезоне Виталий Миколенко провел за "ирисок" лишь два матча – один в АПЛ и один в Кубке лиги.

Кевин дебютировал в АПЛ и приобщился к решающему голу, Вольтемаде принес Ньюкаслу первую победу, Эвертон сдержал Виллу