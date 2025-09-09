Защитник Эвертона Виталий Миколенко не сможет помочь команде в ближайшее время.

Виталий Миколенко прибыл в расположение сборной Украины, впрочем, не смог сыграть с Францией (0:2) из-за того, что почувствовал дискомфорт.

Миколенко может продлить соглашение с Эвертоном – у украинца остался год по контракту

Как информирует Liverpool Echo, украинец вряд ли сыграет против Астон Виллы. Медицинский штаб Эвертона хочет поберечь Миколенко и сделать новое обследование, чтобы определить степень травмы и сроки восстановления.

Напомним, что Эвертон сыграет 13 сентября против Астон Виллы в четвертом туре АПЛ. А через семь дней "ирисок" ждет противостояние с Ливерпулем.

Мудрик получил очередной бан вместо Бенфики, почему Довбик никуда не переходит – эпическая реакция Судакова на трансфер