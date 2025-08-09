Миколенко получил повреждение на 12-й минуте матча с Ромой и был заменен. Спортивный врач Дмитрий Бабелюк предположил, что украинец получил мышечное повреждение.

Довбик как рыба, выброшенная на берег: украинец с особым подходом от Гасперини – видео на глазах 250 фанатов завирусилось

"Можно подтвердить, что речь идет о приводящей мышце (или одной из группы приводящих). Точную степень травмы укажет только МРТ, но учитывая место, за которое держался Виталий, и как покидал поле, есть риск, что это будет больше, чем первый грейд. Также он указывал на место крепления (мышцы – прим.), что может означать потенциальное повреждение сухожилия.

В любом случае следует ожидать официальной информации от клуба, но можно предположить, что Виталий может пропустить минимум 3-4 недели", – написал Бабелюк в своем Telegram-канале.

Напомним, что Эвертон Виталия Миколенко уступил Роме Артема Довбыка в товарищеском матче со счетом 0:1. Английский клуб начнет официальный сезон матчем против Лидса, который состоится 18 августа.

Рома победила Эвертон – Миколенко травмировался, Довбыку показали, как нужно забивать