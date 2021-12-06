"Когда мы приехали на стадион, поле было в ужасном состоянии. Под конец матча немного растаяло, но было как бетон.

"Игра на бетоне не добавляет игрокам здоровья", – Цыганков пожаловался на качество полей в Украине

Не знаю, почему не перенесли матч. Для футболистов это очень травмоопасно", – заявил Миколенко в эфире программы Великий футбол.

Заметим, из-за промерзшего газона в Луцке на стадионе Авангард представители киевской команды предлагали перенести матч с Вересом в Киев. Но арбитр Екатерина Монзуль позволила играть на домашней арене Вереса.