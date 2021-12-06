Миколенко тоже пожаловался на состояние газона в Луцке: "Не знаю, почему матч не перенесли"
Защитник Динамо Виталий Миколенко остался недоволен состоянием газона в поединке 17-го тура УПЛ против Вереса (3:0).
"Когда мы приехали на стадион, поле было в ужасном состоянии. Под конец матча немного растаяло, но было как бетон.
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Не знаю, почему не перенесли матч. Для футболистов это очень травмоопасно", – заявил Миколенко в эфире программы Великий футбол.
Заметим, из-за промерзшего газона в Луцке на стадионе Авангард представители киевской команды предлагали перенести матч с Вересом в Киев. Но арбитр Екатерина Монзуль позволила играть на домашней арене Вереса.
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