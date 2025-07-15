Контрольный матч

Аккрингтон – Эвертон – 1:1

Голы: Вудс, 50 – Бету, 79 (с пенальти)

Виталий Миколенко был активным в своем первом летнем товарищеском матче в составе Эвертона – уже в начале встречи он сделал хороший пас на Шермити, который не воспользовался возможностью. С его ударом справился вратарь Аккрингтона.

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Однако на второй тайм игрок сборной Украины не появился. В перерыве Дэвид Мойес сделал три замены, и Миколенко стал одним из тех игроков, которые покинули поле. Что интересно, вместо Виталия вышел номинально правый защитник Джейк О'Брайен.

Оба мяча в этой встрече были забиты во втором тайме: Аккрингтон открыл счет после розыгрыша углового, а Эвертон сравнял счет с пенальти.