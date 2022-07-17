Товарищеский матч

Арсенал – Эвертон – 2:0

Голы: Жезус, 33, Сака, 36

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Эвертон провел свой первый поединок в рамках заокеанского турне в США. Соперником "синих" стал лондонский Арсенал. "Ириски" в середине первого тайма пропустили дважды в течение трех минут: сначала Жезус оказался самым ловким после подачи с углового, а затем Сака опередил защитников и голкипера и пробил в уже пустой угол.

На второй тайм Фрэнк Лэмпард поменял весь состав – тогда на поле вышел украинский защитник Виталий Миколенко. Нашему соотечественнику вместе с партнерами удалось удержать ворота сухими – матч так и завершился со счетом 2:0 в пользу Арсенала.

К слову, это был первый поединок Миколенко с 14 июня – тогда он сыграл за сборную Украины против Ирландии в польском Лодзе. Следующий матч Эвертона запланирован на 21 июля против Миннесоты Юнайтед.

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