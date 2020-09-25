"Я не видел этих документов, если честно. Я могу сказать точно, что интерес к нему большой, он очень интересный футболист для многих команд. Но пока конкретных шагов я не видел. Но я и не работник Динамо. Потенциально для меня Миколенко стоит 30-40 млн евро, но Динамо никто сегодня таких денег не предложит. 20-25 млн – это нечто реальное, что можно за него получить.

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Сколько за него предлагают – это рыночная цена. Но готов ли клуб за эти деньги продать. Когда клуб готов продать за эти деньги, а те заплатить – вот это и есть его стоимость. Есть еще нюанс по цене, она же настолько зависима от разных причин.

Приведу пример. Футболист в условном Колосе и он переехал в Динамо. Цена футболиста 100% меняется, она растет. При этом игрок просто пока приехал на машине с одного паркинга на другой, еще не сыграл ни одного матча. И это нормально. В Бельгии так же при переходе, например, из Кортрейка в Андерлехт.

Сейчас те, у кого есть сильные футболисты, из-за кризиса на рынке не стремятся продавать. Они хотят приберечь эти активы. Клубы, которые хотят покупать, аргументируют желание купить за меньшие деньги кризисом. Очень сложно договориться. Думаю, год пройдет в ожидании – что же будет с рынком", – сказал Серебренныков в эфире Вацко Live.

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