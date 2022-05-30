Скауты "ирисок" в течение сезона 2021/22 следили за латералем Андерлехта Серхио Гомесом, поскольку были убеждены в необходимости его подписания для усиления левого фланга обороны.

Зинченко может стать одноклубником Миколенко – перехватить украинца у Арсенала может и Ньюкасл

Но как утверждает The Athletic , Миколенко оказал влияние на трансферные планы клуба, точнее его быстрая и качественная адаптация к реалиям английского футбола. Теперь часть бюджета Эвертон использует для приобретения футболистов на другие позиции.

Напомним, Виталий обошелся ливерпульцам в 23 млн евро. Украинец уже успел провести за новый клуб 18 поединков, запомниться довольно неплохой игрой и забить один мяч, который сочли лучшим в сезоне .

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