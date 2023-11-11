Выступление защитника Эвертона Виталия Миколенко в поединке 12-го тура АПЛ больше всего впечатлило фанатов "ирисок".

Эвертон в своем твиттере сообщил, что Виталий Миколенко признан лучшим игроком матча против Кристал Пэлас.

Феерия Миколенко с голом украинца в видеообзоре матча Кристал Пэлас – Эвертон – 2:3

Украинец открыл счет во встрече и был причастен ко второму взятию ворот – Миколенко дальним ударом попал в стойку, а Дукуре первым успел на добивание.

Добавим, что Виталий провел за Эвертон 11 матчей в текущем сезоне, в которых отметился 2 голами.

Миколенко снова забил гол – Эвертон вырвал победу, украинец сыграл лучший матч сезона и установил рекорд АПЛ