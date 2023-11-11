Миколенко стал лучшим игроком Эвертона в матче АПЛ – украинец забил второй гол в сезоне
11 ноября 23:22 - Читати українською
Выступление защитника Эвертона Виталия Миколенко в поединке 12-го тура АПЛ больше всего впечатлило фанатов "ирисок".
завершено
5’ Эберечи Эзе
73’ Одсонн Эдуар
Абдулай Дукуре 49’
Идрисса Гуйе 86’
5’ Эберечи Эзе
49’ Абдулай Дукуре
73’ Одсонн Эдуар
86’ Идрисса Гуйе
Эвертон в своем твиттере сообщил, что Виталий Миколенко признан лучшим игроком матча против Кристал Пэлас.
Феерия Миколенко с голом украинца в видеообзоре матча Кристал Пэлас – Эвертон – 2:3
Украинец открыл счет во встрече и был причастен ко второму взятию ворот – Миколенко дальним ударом попал в стойку, а Дукуре первым успел на добивание.
Добавим, что Виталий провел за Эвертон 11 матчей в текущем сезоне, в которых отметился 2 голами.
Миколенко снова забил гол – Эвертон вырвал победу, украинец сыграл лучший матч сезона и установил рекорд АПЛ
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