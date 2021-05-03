В апреле киевляне провели 5 официальных поединков. Четыре матча Динамо сыграло в УПЛ и выиграло их все, благодаря чему досрочно завоевало чемпионство. Еще одна победа была одержана в полуфинале Кубка Украины.

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После каждого матча на официальных страницах Динамо в соцсетях болельщики могли проголосовать за лучшего игрока, которые затем были номинированы на звание лучшего футболиста апреля: Виталий Миколенко, Александр Андриевский, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и Жерсон Родригес, сообщает пресс-служба киевлян.

В итоговом голосовании приняли участие более четырех тысяч фанов Динамо, которые отдали наибольшее количество голосов Виталию Миколенко. Защитника признала лучшим почти треть респондентов. Второе место разделили Сидорчук и Цыганков – по 21% голосов. Жерсон Родригес (16%) совсем немного опередил Андриевского (11%).

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