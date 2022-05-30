Украинец перебрался в Англию зимой. Динамо выторговало у Эвертона за своего воспитанника 23 с лишним млн евро. Миколенко практически сразу отвоевал себе место в составе. За полсезона он провел 16 матчей (1 гол).

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Также Виталий эффективно выполнял свою непосредственную работу. Миколенко стал лучшим игроком АПЛ по количеству заблокированных передач. В среднем защитник Эвертона совершает 2,74 таких действия за матч, сообщает Михаил Смоловой со ссылкой на данные StatsBomb.

Следует заметить, что во внимание принимались показатели футболистов, которые провели не менее 10 матчей в уже прошедшем сезоне АПЛ. Эвертон, хотя и занял лишь 16-е итоговое место, тоже имеет чем похвастаться. Футболисты "ирисок" заблокировали больше всего ударов среди всех команд АПЛ – 524.

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