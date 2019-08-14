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Миколенко: Спор с Хацкевичем во время матча с Брюгге – только эмоции

18:36 118 Читати українською
Миколенко: Спор с Хацкевичем во время матча с Брюгге – только эмоции
Виталий Миколенко / фото: ФК Динамо

Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов после результативной ничьей (3:3) с Брюгге.

5’ Виталий Буяльский
50’ Владимир Шепелев
82’ Никита Бурда
90+3’ Брендон Мехеле
 
Симон Дели 38’
Перси Тау 84’
Рууд Вормер 88’
Лоис Опенда 90+6’
5’ Виталий Буяльский
38’ Симон Дели
50’ Владимир Шепелев
82’ Никита Бурда
84’ Перси Тау
88’ Рууд Вормер
90+3’ Брендон Мехеле
90+6’ Лоис Опенда

"Какие эмоции? Опустошение. И больше никаких эмоций нет. Споры с Хацкевичем? Это эмоции. Я не могу сказать, о чем мы говорили с ним. Просто общались насчет моментов в игре.

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Перед матчем с Брюгге у меня была травма, о которой я больше всего и думал. А в матче с Шахтером и сегодня уже больше в игру вошел.

Конечно, неприятно пропускать голы, но мы дальше пытались свою игру показывать и смогли забить во втором тайме еще один мяч. Да, мы его забили, но и пропустили при этом.

Чего не хватило команде? Видение ситуации будет у главного тренера, а моя задача - выполнять его установку", – поделился Миколенко в комментарии FootballHub.

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Александр Хацкевич Александр Хацкевич Динамо Киев - Брюгге Динамо Киев Динамо Киев Лига чемпионов Виталий Миколенко Виталий Миколенко
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