Миколенко: Спор с Хацкевичем во время матча с Брюгге – только эмоции

Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов после результативной ничьей (3:3) с Брюгге.

"Какие эмоции? Опустошение. И больше никаких эмоций нет. Споры с Хацкевичем? Это эмоции. Я не могу сказать, о чем мы говорили с ним. Просто общались насчет моментов в игре.

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Перед матчем с Брюгге у меня была травма, о которой я больше всего и думал. А в матче с Шахтером и сегодня уже больше в игру вошел.

Конечно, неприятно пропускать голы, но мы дальше пытались свою игру показывать и смогли забить во втором тайме еще один мяч. Да, мы его забили, но и пропустили при этом.

Чего не хватило команде? Видение ситуации будет у главного тренера, а моя задача - выполнять его установку", – поделился Миколенко в комментарии FootballHub.

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