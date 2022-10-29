Эвертон и Фулхэм определились со стартовыми составами на матч 14-го тура АПЛ. Виталий Миколенко выйдет в основном составе против бывшей звезды Шахтера Виллиана.

Поединок Фулхэм – Эвертон начнется в 19:30 по киевскому времени. Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе уже в 14-м поединке подряд в этом сезоне АПЛ. За текстовой онлайн-трансляцией игры можно следить на "Футбол 24" по этой ссылке. Смотреть поединок онлайн можно на Setanta Sports.

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Стартовый состав Эвертона: Пикфорд – Коулмэн, Тарковски, Коуди, Миколенко – Гуйе, Онана – Ивоби, Гордон, Грей – Калверт-Льюин.

Стартовый состав Фулхэма: Лено – Бобби Рид, Диоп, Рим, Робинсон – Харрисон Рид, Пальинья – Кебано, А. Перейра, Виллиан – Митрович.

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