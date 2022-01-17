Бельгийская федерация не в восторге от такой идеи. Там хотят, чтобы Мартинес сосредоточился на подготовке команды к ЧМ-2022. Однако Эвертон, похоже, нашел вариант, который устроит всех.

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По информации The Athletic, мерсисайдцы хотят, чтобы Мартинес возглавил команду на временной основе. До конца сезона у сборной Бельгии запланирован только один товарищеский матч. Следовательно, испанскому специалисту не составит труда совмещать две должности.

Отмечается, что сам Мартинес не прочь помочь Эвертону, в котором работал с 2013 по 2016 год. Также Роберто настаивает, чтобы в Мерсисайде его ассистентом стал Тьерри Анри. Француз тоже работает в сборной Бельгии.

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