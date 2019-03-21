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Миколенко: Шевченко сказал, что надо забыть клубные дела

16:53 10 Читати українською
Миколенко: Шевченко сказал, что надо забыть клубные дела
Виталий Миколенко (справа) и Денис Бойко / Команда №1

Защитник Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал атмосферу в сборной Украины.

"В сборной классная атмосфера, всех принимают очень хорошо и позитивно. Не могу сказать, что чувствую себя новичком. Сейчас ставлю перед собой максимальные цели и задачи как в клубе, так и в сборной.

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Неудачные поединки против Челси? Да, каждый для себя сделал выводы после этих матчей. Андрей Николаевич тоже об этом говорил, что надо забыть клубные дела и переключиться на сборную, потому что у нас всего три дня на подготовку к первой игре.

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Сложная группа? Надо готовиться к каждому матчу, оценивать соперников не будем. Наша задача выходить на поле и брать очки, независимо от того, против кого играем", – цитирует Миколенко "Команда №1".

Теги
Украина Украина Сборная Украины Виталий Миколенко Виталий Миколенко Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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