Защитник "сине-желтых" Виталий Миколенко рассказал о восстановлении от травмы и заявил, что шансов на участие в поединке против Шотландии мало.

"Видимо, не смогу сыграть. Предыгровую тренировку я пропускаю и к матчу не буду готовиться. Почувствовал дискомфорт в конце последней игры в чемпионате. Провели исследование вчера с врачами, вроде бы все более-менее хорошо. Буду готовиться к следующим играм, надеюсь, что возьмут (смеется – прим .).

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У нас 24 игрока и на каждую позицию есть 2-3 футболиста. Я не думаю, что будет большой проблемой заменить Зинченко, Бущана, Шапаренко. Еще Виктор Коваленко травмировался... Я думаю, это не станет большой проблемой. Мы все – одна семья, одна команда. Потому все будет хорошо.

У них не будет играть Робертсон. За последние 4 месяца я не думаю, что многое изменилось. Возможно, у кого-то чуть-чуть больше игровой практики стало. Слежу только за своим одноклубником Паттерсоном, он в очень хорошей форме. Когда я травмировался, он мне пас отдавал. Сказал ему, что это такая тактика перед игрой и он думал о матче в сборной. В хорошем настроении он и я.

В группе есть Армения, Ирландия еще будет. Будет тяжело играть, но у нас 24 игрока и все будут готовы на 100%", – резюмировал Виталий в комментарии пресс-службе УАФ .

К слову, Александр Петраков все же включил в заявку на поединок и Миколенко, и Виктора Коваленко, которые не тренировались накануне. Встреча с Шотландией состоится сегодня в 21:45.