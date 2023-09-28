Виталий Миколенко может прервать серию своих выходов в основе Эвертона.

Участие украинца в матче 7 тура АПЛ против Лутона под вопросом, сообщает официальный сайт "ирисок".

Мудрик сорвал овации фанатов Челси – эмоциональное видео

Миколенко отыграл 45 минут в кубковой игре против Астон Виллы, но в перерыве его заменили. Главный тренер Эвертона Шон Дайч объяснил, что защитник получил ушиб. Врачи оценят состояние Виталия завтра (29 сентября), а матч с Лутоном запланирован на 30-е.

Напомним, Миколенко на старте сезона выпал из состава Эвертона, однако постепенно вернул позиции и 3 матча подряд выходил в старте.

Манчестер Сити вылетел от Ньюкасла, камбэк Ливерпуля, Миколенко помог Эвертону пройти дальше: Кубок английской лиги