Руководство Эвертона раздумывает над тем, чтобы уволить Шона Дайча с должности главного тренера.

"Ириски" стартовали в АПЛ неудачно и находятся сейчас недалеко от зоны вылета. Неутешительные результаты подталкивают руководство Эвертона к кардинальным изменениям.

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Как сообщает givemesport со ссылкой на TalkSPORT, Шон Дайч, наставник Виталия Миколенко, может потерять работу. Руководители "ирисок" планируют пригласить на его место Томаса Франка из Брентфорда, за который выступает Егор Ярмолюк. Другими вариантами для Эвертона являются Гэри О'Нил и Киран МакКенна.

Напомним, что Дайч возглавляет "ирисок" с января 2023 года. По итогам прошлого сезона Эвертон занял 15 места и спасся от вылета. Сейчас команда находится на 16 строчке с 10 баллами.

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