Травма левого защитника "бело-синих" оказалась серьезнее, чем отмечалось ранее. Наставник киевлян Мирча Луческу рассказал в комментарии Football Hub, что Миколенко пропустит ближайшие три недели.

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Таким образом Виталий точно не поможет сборной Украины в ноябрьских матчах, а также не сыграет во встречах с Черноморцем (19 ноября), Баварией (23 ноября) и Минаем (27 ноября). Не исключено, что Миколенко не сможет сыграть в поединках, запланированных на декабрь – против Вереса и Зари в УПЛ и Бенфики в Лиге чемпионов.

К слову, Миколенко отыграл в 15 поединках в составе Динамо в текущем сезоне, в которых отличился 3 ассистами.

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