Часто одноклубники и партнеры по сборной выводят Миколенко на футбольное поле, держа его за голову. Виталий воспринимает эту ситуацию с юмором и, похоже, совсем не обижается.

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"Да это шутка такая. Не знаю, они думают, что это футбольный мяч, а не голова. В Эвертоне говорят, что у меня не голова, а теннисный мяч.

Это шутки, это смешно, приятно, когда ты можешь принести какой-нибудь позитив команде. Они вообще говорили, что давай рядом с другими мячами поставим", – сказал Виталий в эфире YouTube-канала Взбірна.

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