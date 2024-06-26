Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о своем состоянии перед матчем против Бельгии на Евро-2024.

"С травмами, пожалуй, тяжелее всего справиться психологически, поскольку я очень долго шел к этому турниру. Мы начали квалификацию в марте прошлого года, и я играл в каждой игре.

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Я очень хотел сыграть на этом Евро – это была моя мечта. После первой травмы я восстановился, но потом получил вторую, которая немного подорвала мою готовность к турниру. Сейчас я возобновил полноценные тренировки с командой. Я чувствую небольшой дискомфорт, но все хорошо. Я работаю на полную мощность", – цитирует Миколенко официальный сайт УЕФА​​.

Напомним, защитник получил травму в товарищеском поединке против сборной Молдовы и из-за этого не сыграл уже в двух матчах Украины на Евро-2024: против Румынии и Словакии.

К слову, матч сборной Украины против Бельгии состоится сегодня, 26 июня в 19:00.

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