"С самого начала главный тренер и президент говорили, что для каждого молодого футболиста Динамо Лига чемпионов – витрина, где ты можешь себя реализовать.

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Но если не будет командного результата, то на тебя никто не будет смотреть", – сказал Миколенко для программы Великий футбол.

Напомним, после 5-ти туров группового этапа ЛЧ Динамо потеряло шансы выйти в плей-офф турнира, расположившись на третьей строчке в квартете G. Решающий бой за еврокубковую весну киевляне проведут с Ференцварошем 8 декабря, начало в 22:00.

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