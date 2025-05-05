"Я не люблю загадывать наперед. Живу одним днем, но все планирую в ближайшее время. Сейчас у меня контракт с Эвертоном, Я счастлив в этом клубе. В принципе, хотелось бы здесь остаться.

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Планы... Не хочу ничего загадывать. Сейчас я в Эвертоне, у меня хорошее настроение и отличная погода. Все классно", – признался Миколенко в интервью Setanta Sports.

Напомним, Виталий Миколенко перешел в Эвертон в январе 2022 года из киевского Динамо за 23,5 миллиона евро. В текущем сезоне украинец провел 34 матча за "ирисок" и отдал 2 результативные передачи. Сейчас Эвертон занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ с 39-ю очками.

Миколенко присоединился к голу, но стал одним из виновников ничьей Эвертона, Варди забил 199-й гол и "подменил" судью