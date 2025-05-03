– Дэвид Мойес пришел, и кажется, что с его возвращением все пошло к лучшему. Что изменилось под его руководством?

– Первые несколько недель были сложными, потому что все было иначе. Но сейчас все хорошо, как вы можете видеть в турнирной таблице. Мы в хорошей позиции, и, по моему мнению, играем значительно лучше, чем в предыдущие два года. Думаю, наши фанаты в восторге и им нравится смотреть наш футбол.

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– Как это – быть защитником под руководством Дэвида Мойеса? Чего он от тебя хочет?

– Хорошо, очень хорошо. Он хочет, чтобы я подключался к атакам, и всегда говорит, что у тебя не одна работа на поле, а две или три. Я стараюсь быть лучшим не только в обороне, но и в атаке.

– Работа над атакующим аспектом твоей игры – это то, что ты хочешь улучшить?

– Мне нравится играть в атаке, и сейчас я работаю над этим вместе с тренерским штабом и главным тренером. Я работаю индивидуально с Билли Маккинли, также на тренировках работаю с Лейтоном Бейнсом над игрой в атаке и защите, – сказал Миколенко в интервью официальному сайту Эвертона.

Напомним, Дэвид Мойес возглавил клуб в январе 2025 года. Сейчас "ириски" занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ с 38-ю очками.

К слову, в текущем сезоне Виталий Миколенко провел 33 матча за Эвертон и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

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