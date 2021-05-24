"Я в финале Кубка почти не играл, ведь из-за травмы был заменен уже в начале встречи, поэтому в первые дни сбора мне было немного легче, а другим ребятам сложнее, потому что они практически не восстановились. Первые дни мы провели тестирование, тренерский штаб увидел, кто насколько готов, и дальше уже работали над физической и тактической готовностью.

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Не стал бы сравнивать Динамо и сборную Украины. У клуба сезон длится весь год, а в сборной чемпионат Европы проходит за короткое время, во время которого в каждой игре нужно добиваться результата. Конечно, эмоциональный фон хороший, но, повторюсь, сборная и клуб – это разные вещи.

Планы на второй блок сборов нам еще не озвучивали. Думаю, когда все соберутся, также будет тестирование и проверка готовности футболистов, а также будем работать над недостатками. А во время первого сбора больше работали над физической готовностью, чтобы все были в одинаковой форме, а в последние дни перед игрой с Бахрейном уделили внимание тактике.

Конечно, приятно, что тренерский штаб сборной Украины отмечает представителей нашего клуба и вызывает их. Уверен, тем ребятам, которые приезжают в сборную впервые – Денису Попову, Богдану Ледневу, немного легче адаптироваться в коллективе, где много игроков из их клуба. Андрей Шевченко сказал, что нужно будет устроить вечер песен – своеобразное посвящение дебютантов в члены сборной, но это событие перенесли на второй сбор, когда соберется весь состав, чтобы все ребята могли это увидеть и принять участие", – цитирует Миколенко официальный сайт Динамо.

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