"АПЛ, футбол, который вы видите и ощущаете в английских лигах, очень жесткий. Он очень физический и конкурентный, но я искренне надеюсь, что это мой тип футбола и что я полностью готов проявить себя.

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Я разговаривал с Александром Зинченко и Андреем Ярмоленко, и они оба сказали, что в АПЛ очень-очень тяжело, потому что к каждой игре нужно быть готовым, будто она последняя. Нужно быть готовым психологически к очень многому. Зинченко особо подчеркнул необходимость восстанавливаться после каждой игры. Я беру все эти советы на вооружение.

Англия, на мой взгляд, является эталоном во всем, что касается футбола. Очевидно, каждый ребенок должен мечтать играть здесь. Должен признаться, что у меня не было такой мечты, потому что я был обычным ребенком и не витал в облаках, в мире фантазий. Тем не менее, я сейчас здесь и сделаю все, что в моих силах, чтобы показать, что я подхожу для АПЛ.

Никто не ожидал этого перехода, включая меня и мою семью. Когда это произошло, мои родители отказывались верить, что это реально случилось. Вот настолько мы были не готовы к такой хорошей новости, и теперь я фактически живу во сне. После последней игры за Динамо 12 декабря президент клуба сказал, что Эвертон интересуется мной, на следующий день я получил больше информации, и вот как все обернулось", – цитирует Миколенко The Telegraph.

Напомним, Виталий перешел в Эвертон 1 января 2022 года и уже успел дебютировать за "ирисок" в Кубке Англии, отыграв против Халл Сити все 120 минут. Сегодня, 15 января, он может впервые сыграть в АПЛ – Эвертон в матче 22-го тура на выезде встретится с Норвичем.

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