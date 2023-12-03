"Это был сложный момент для меня в начале сезона. Я не тренировался со своей командой, и это было тяжело. В сентябре поехал в сборную и сыграл хорошо, но главное, что отыграл два полных матча. Я вернулся и с тех пор играю стабильно.

Зинченко против Ливерпуля, Мудрик, Миколенко и Забарный узнали имена соперников: жеребьевка Кубка Англии

Считаю, что играть в АПЛ на любом стадионе тяжело. Сейчас мы не достигли достаточно хороших результатов дома, но надеюсь, что вскоре мы сможем это изменить. Сейчас я чувствую себя в Эвертоне, как в семье. Мои товарищи по команде помогают каждый день. Мы вместе выигрываем игры, вместе проигрываем. Впереди еще много игр, и мы уверены в себе.

Я рад помогать моим товарищам по команде, забивая голы, но сейчас очень хочу добавить в свою игру больше голевых передач. Стараюсь больше атаковать, теперь полностью готов к этому. Когда вы в форме, вы можете бегать намного больше. Что касается меня, когда я в форме, выгляжу и чувствую себя опасным", – рассказал клубному сайту украинец.

Напомним, что Виталий Миколенко в текущем сезоне отыграл за Эвертон в 13 матчах во всех турнирах. В активе защитника два гола.

Мудрик заработал пенальти на экс-звезде Ливерпуля и шокировал Де Дзерби – Челси перестрелял Брайтон в меньшинстве