Защитник Эвертона Виталий Миколенко получил комплимент от журналиста за матч против Манчестер Сити (0:2) в АПЛ.

"Обидно проигрывать после приличного выступления. Ничья была бы справедливым результатом, но все изменилось, когда Таркс (Тарковски) ушел с поля, выложившись на полную.

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Игра Миколенко была большим позитивом, наверное, лучшей из тех, что я видел в его исполнении. Переходим к следующему матчу", – написал журналист Харри Уоткинсон.

Напомним, Виталий Миколенко отыграл за Эвертон в текущем сезоне в 32 матчах во всех турнирах. В его активе две результативные передачи.

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