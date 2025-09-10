"Миколенко пока не продлевает контракт с Эвертоном. До зимы он к переговорам возвращаться не желает. Контракт действует до 2026 года, но у "ирисок" есть опция продления еще на год, даже без согласия футболиста.

Этой опцией, клуб собирается воспользоваться именно ближайшей зимой, чтобы не было возможности у других подписать предварительный контракт. Поэтому уже можем констатировать, что до 2027 года у Миколенко будет действовать контракт с Эвертоном.

Каждый сезон летом мы читаем об интересе Наполи из Серии А и вообще много фигурирует информации относительно итальянских команд. Миколенко сам не спешит, а взвешивает и рассматривает ситуацию, изучает ее тщательно, какие перспективы у него могут быть и в том же Эвертоне, и в принципе в другом клубе. Наполи каждый сезон предпринимает попытки приобрести Миколенко

Интер тоже где-то заинтересован, как писала итальянская, кажется, пресса. Миколенко на виду, в принципе, у таких солидных клубов, которые являются участниками Лиги чемпионов каждый сезон. Один из этих клубов даже делал предложение этим летом, в прессе, кажется, не было этой информации, на 30 млн евро за Миколенко, но Эвертон его не принял. И сам Миколенко якобы не горел желанием, когда его спросили, вот прямо сейчас срываться и ехать", – рассказал Игорь Бурбас в шоу BurBuzz.

Напомним, Миколенко присоединился к Эвертону в январе 2022 года. Всего за "ирисок" он сыграл в 124 матчах, в которых забил четыре гола и отдал три ассиста.

