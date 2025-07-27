Летняя серия АПЛ

Эвертон – Борнмут – 0:3

Голы: Биллинг, 55, Уаттара, 59, Аду-Аджей, 69

Эвертон и Борнмут сыграли в США контрольный матч в рамках Летней серии Премьер-лиги. "Ириски" Виталия Миколенко уступили "вишням" Ильи Забарного со счетом 0:3 – все голы были забиты после перерыва.

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Из-за того, что два основных центральных защитника мерсисайдцев не играли, Эвертон действовал по схеме с тремя центральными защитниками – и Миколенко был одним из них. Он провел на поле всю встречу и отметился предупреждением на 67-й минуте – за то, что потянул Семенйо за футболку.

Забарный вышел на замену на 66-й минуте вместо Сенеси. На 83-й минуте Илья предотвратил очень опасную атаку, сыграв на опережение.

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