"К сожалению, Миколенко будет, по меньшей мере, две недели отсутствовать из-за травмы. Исходя из событий на поле, я хотел посмотреть, кто еще может сыграть на его позиции, если вдруг Караваев не сможет или устанет", – поделился Луческу в комментарии официальном сайте Динамо.

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Отметим, что киевляне уже через 2 дня будут принимать Барселону на Олимпийский НСК в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоится 2 ноября, начало в 22:00.

К слову, Миколенко отыграл в 15 поединках в составе Динамо в текущем сезоне, в которых отличился 3 ассистами.

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